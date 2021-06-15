Сроки временного проживания иностранцев в РФ будут приостановлены

МВД России с 16 июня до 31 декабря приостановит сроки временного проживания на территории России для иностранных граждан. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Срок действия аналогичной нормы, действующей в РФ, истек 15 июня.

«С 16 июня по 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ», — говорится в документе.

Также начиная с 16 июня приостанавливаются сроки действия свидетельств участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Эта программа является одним из приоритетных направлений миграционной политики России.