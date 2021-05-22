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Ру Тат
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22 мая 2021  11:37
Розалия Хайруллина

Сроки регистрации конкурса «Большая перемена» продлили для школьников

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Сроки регистрации Всероссийского конкурса «Большая перемена» продлили для участников из 5-7 классов до 25 мая. Это было сделано по просьбе самих ребят, родителей и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ. 

Помимо этого, увеличится время на выполнение конкурсных заданий: игра продлится до 29 мая, оценка заданий — до 3 июня, график онлайн-собеседований будет объявлен 4 июня. Сами собеседования пройдут с 5 по 9 июня.

Тажке 10 июня станут известны имена финалистов. Жюри объявит имена 600 школьников, которые смогут поехать на смену в «Артек» этим летом. Что касается победителей конкурса, то они отправятся в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и Роспатриотцентр. Соорганизатором конкурса является Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Мероприятие «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.

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