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Сроки отключения горячей воды в поселке ЗЯБ продлили до 21 июля
В Комсомольском районе Набережных Челнов продлили сроки отключения горячей воды еще на пять дней, сообщают «Челнинские известия».
Изначально планировалось, что воды не будет с 4 по 17 июля. Однако сегодня стало известно, что сроки отключения продлили до 21 июля.
«В связи с выполнением работ по текущему ремонту тепловых сетей и устранению повреждений сроки подачи горячего водоснабжения потребителям поселка ЗЯБ перенесены на 21 июля 2023 года», - говорится в телефонограмме филиала АО «Татэнерго» - Набережночелнинские тепловые сети.
Теплоэнергетики будут прилагать все усилия для заблаговременной подачи горячей воды.
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