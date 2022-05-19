Сроки оформления недвижимости в Татарстане сократились до 5 рабочих дней

С мая этого года сроки кадастрового учета и регистрации прав на отдельные объекты недвижимости в Татарстане сокращены до 5 рабочих дней. Об этом напоминает пресс-служба Управления Росреестра по республике.

Таким образом, кадастровый учет бытовой недвижимости сократился с 7 рабочих дней, регистрация прав на объекты бытовой недвижимости — с 9, а при одновременной процедуре (постановке на кадастровый учет и регистрации прав) — с 12 рабочих дней.

Теперь в сокращенные сроки можно оформить индивидуальный жилой и садовый дом, хозяйственные постройки, гараж, а также земельные участки, на которых они расположены.

«Не так давно мы рассказывали, что Росреестр совместно с Минстроем России разработал пакет антикризисных мер, одним из пунктов которого является сокращение сроков кадастрового учета и регистрации прав в отношении земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, которые используются гражданами для личных нужд», – прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров.

Он отметил, что в Татарстане и раньше сокращали сроки оформления недвижимости, не дожидаясь изменения в законе. Например, при обращении в электронном виде срок кадастрового учета и регистрации прав составляет всего один-три рабочих дня. Зяббаров добавил, что также были установлены сокращенные сроки для представителей малого и среднего бизнеса.