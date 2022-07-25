Сроки модернизации двух энергообъектов в Татарстане сдвинуты на год

Энергокомпании начали сдвигать сроки запуска проектов модернизации ТЭС из-за проблем с поставками оборудования, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы).

Сдвинуты сроки сдачи семи объектов на 2,4 ГВт стоимостью 37,5 млрд рублей.

В частности, «Татнефть» решила на год позже начать модернизацию Нижнекамской ТЭЦ на 195 МВт: работы на блоке начнутся 1 декабря 2022 года, дата запуска тоже смещается на год — до 1 декабря 2025 года. На станции планируется установить газовую турбину «Силовых машин» ГТЭ-170. Капитальные затраты оцениваются в 5,42 млрд рублей. В «Силовых машинах» уточнили, что сроки поставки турбины не меняются, она запланирована на 2023 год.

«Татэнерго» на год, до 1 января 2026-го, решило отложить запуск нового энергоблока Заинской ГРЭС (850 МВт) стоимостью 23,3 млрд рублей. Ранее General Electric отказалась поставить газовую турбину для реализации проекта.