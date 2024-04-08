Сроки и конфликт с ИИХФ: почему «Барыс» может уйти из КХЛ и в чем интерес Казахстана

Из состава КХЛ может выйти казахстанский клуб «Барыс» Фото: hcbarys.kz

Почему «Барыс» рассматривает вариант с уходом из КХЛ?

В конце марта 2023 года состоялось большое заседание Совета директоров КХЛ. На нем были приняты решения по радикальным изменениям структуры регламента лиги. Так, начиная с сезона 2024/2025 сдвинутся сроки проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ. Отныне конец плей-офф придется не на последние дни апреля, как это было раньше. Финалы Кубка Гагарина и Кубка Харламова завершатся в конце мая (если быть точным – не позднее 31 мая).

Соответственно, открытие рынка свободных агентов перенесется с 1 мая на 1 июня. При этом пока неизвестно, когда именно начнется регулярный чемпионат. С прежними сроками – 1 сентября или со сдвигом на месяц – 1 октября.

Новые изменения в КХЛ к этому часу воспринимаются пока неоднозначно. Формально выходит, что последние стадии плей-офф Кубка Гагарина пройдут аккурат в разгар чемпионата мира по хоккею. Да, в силу непростой политической обстановки сборная России вот уже как два года не участвует в крупных международных соревнованиях. Поэтому для отечественного хоккея эта реформа не воспринимается критично. Но что будет, если, к примеру, в следующем году ИИХФ снимет с России все санкции? Вопрос злободневный, а ответ на него неочевидный.

Казахстан, в отличие от той же Беларуси, на чемпионат мира допущен. Клуб «Барыс» является базовым для национальной команды, на основе которого и формируется сборная.

Поэтому логично, что историческое нововведение КХЛ идет вразрез с интересами Федерации хоккея Казахстана. Для руководства «Барыса» данный шаг от лиги является недопустимым, так как большинство игроков клуба значатся завсегдатаями национальной сборной.

«Совет директоров проходит без нас, там уже утвердили окончательно. Нам это не подходит, у нас один клуб — базовый для сборной страны. Мы просили оставить прежние сроки сезона. Сегодня только отправили письмо, подождем. Пока, конечно, не будем выходить. В правительство страны пока не обращались, мы пока отправили письмо в лигу. Подождем, посмотрим. Думаю, найдем общий язык», – прокомментировал ТАСС президент «Барыса» Борис Иванищев.

Если казахстанский клуб и КХЛ не придут к компромиссу, вариант с уходом «Барыса» не выглядит фантасмагорическим. Федерация хоккея Казахстана бойкотировать чемпионат мира не собирается, а в планах конфликта с ИИХФ нет и в помине.

Борис Иванищев: «Нам это не подходит, у нас один клуб — базовый для сборной страны. Мы просили оставить прежние сроки сезона» Фото: hcbarys.kz

«Барыс» мог выйти из КХЛ еще перед началом текущего сезона

Нынешние разговоры о пошатанном положении «Барыса» в КХЛ не являются беспочвенными. И, надо сказать, слухи о выходе казахстанcкой команды из элитарной лиги СНГ ходили еще в первых числах сентября.

Все началось из-за скандального дела Ивана Федотова. Напомним, летом прошлого года вратарь подписал сезонный контракт с ЦСКА на сумму 50 млн рублей. При этом на момент сделки голкипер имел действующее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Из-за того, что Федотов пошел на сделку с армейцами и не полетел в конце августа в расположение североамериканской команды, ИИХФ наложила санкции на ЦСКА и ФХР.

С этого времени КХЛ стала позиционировать себя в принципе как автономная лига, не подчиняющаяся международным указам и законам.

На фоне колоссального давления на Россию Федерация хоккея Казахстана рассматривала вариант с тем, чтобы увезти «Барыс» из КХЛ, тем самым обезопасив себя. Однако решение осенью так и осталось на уровне обсуждений. «Барыс» провел в КХЛ полноценный сезон 2023/2024, заняв последнее, 11-е место в Восточной конференции.

На фоне колоссального давления на Россию Федерация хоккея Казахстана рассматривала вариант с тем, чтобы увезти «Барыс» из КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ударит ли по имиджу КХЛ отцепление «Барыса»?

«Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ? Мы должны о своем хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться. Если они в плей-офф не попадут, то успеют на чемпионат мира. Готовые поедут на турнир», – высказался на днях экс-наставник «Барыса» Владимир Крикунов о возможном отъезде команды из КХЛ.

На имидже лиги отцепление единственного казахстанского клуба, конечно, скажется негативно. Из оставшихся международных команд, таким образом, будет только минское «Динамо». Факт печальный, учитывая, что еще каких-то десять лет назад в КХЛ играли пражский «Лев», рижское «Динамо», загребский «Медвежчак», братиславский «Слован», донецкий «Донбас», хельсинский «Йокерит».

В последние годы лига, безусловно, обмельчала по набору команд-участниц. От смысла аббревиатуры КХЛ (Континентальная хоккейная лига) осталось фактически только одно название. В связи с этим в интересах лиги, разумеется, не должно быть намерений легко расставаться с международными клубами.

Хотя, с другой стороны, насильно мил не будешь. Если «Барыс» захочет выйти из КХЛ, то он это сделает без труда. В свободном плавании казахстанский клуб явно не затеряется.

Впрочем, категоричность позиции руководства «Барыса» по вопросу выхода из КХЛ тоже легко оспорима. Чемпионат мира наложится на команду только в случае выхода в решающие стадии плей-офф. А если, например, «Барыс» не попадет в апрельскую часть сезона или вылетит в первом/втором раунде, на подготовке казахстанских хоккеистов к ЧМ это никак не скажется.