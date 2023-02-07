Срок хранения видеозаписей с IP-домофонов увеличился до семи суток для абонентов «Летай»

С 26 января этого года для пользователей «Летай» стартовала акция «Лови момент: видеоархив»*. Оператор бесплатно увеличил срок доступа к архиву видеозаписей с цифровых домофонов с двух до семи суток.

Акция распространяется на действующих и новых абонентов «Летай», которые подключили домашний интернет и пользуются услугой «IP-домофония». Семидневный архив с камер домофонов автоматически предоставляется в мобильном приложении «Мой дом Таттелеком», которое достаточно скачать или обновить до последней версии. Для остальных пользователей умных домофонов видеозаписи по-прежнему хранятся в течение двух суток.

Доступ к записям с камеры домофона - это одна из ключевых функций сервиса. Она популярна у населения благодаря возможности восстановить картину произошедшего возле подъезда и на придомовой территории. Например, речь идет о таких правонарушениях, как порча автомобилей, общедомового имущества, кражи, аварии и так далее.

Проект IP-домофонии реализуется оператором «Летай» для повышения комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов. В Татарстане уже насчитывается более 6,7 тыс. умных домофонов, в этом году планируется установка еще 6 тыс. устройств.

Подробные условия акции — по телефону: 8 (843) 222-22-22 и на letai.ru.

* Предоставляется по услуге «умный домофон» для абонентов — физических лиц. Срок действия акции с 26.01 по 31.12.2023. Подробные условия маркетинговой акции и иная информация на сайте letai.ru и по телефону: 8 (843) 222-22-22. Услуги оказываются ПАО «Таттелеком». Реклама. 12+