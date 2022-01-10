Срок светит жителю РТ, который выстрелил из газового пистолета в полицейского

Уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в отношении 37-летнего жителя Лениногорска. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 4 января супруга лениногорца вызвала полицию, потому что муж вел себя неадекватно и агрессивно. Когда полицейские зашли в квартиру, мужчина выстрелил в одного из них из газового пистолета. Полицейский выбил оружие из рук злоумышленника, тогда мужчина схватил нож и замахнулся на правоохранителя. Второй полицейский брызнул в лицо дебоширу из газового баллончика, тогда он заперся в ванной.

Мужчину задержали. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.