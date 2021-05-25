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Ру Тат
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25 мая 2021  10:02

Срок службы бытовой техники в России предложено продлить до 10 лет

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С предложением о продлении срока службы бытовой техники и электроники до 10 лет обратился глава Минприроды России Александр Козлов к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко. Предполагается, что нормы обяжут производить детали для ремонта в течение всего срока гарантии, что позволит значительно сократить количество «электронного мусора». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Известия».

В своем обращении министр ссылается на регламенты, установленные Еврокомисией в октябре 2019 года. Согласно им обеспечивается «право на ремонт», которое предусматривает снабжение техники подробными инструкциями по ремонту. Кроме того, производитель в течение 7-10 лет обязан выпускать комплектующие для замены неисправных деталей. Подобные регламенты приняты в Европе для холодильников, посудомоечных и стиральных машин, фенов и телевизоров.

В Минприроды предложили поручить Минэкономразвития и Минпромторгу РФ проработать возможность принять в РФ требования, аналогичные европейским.

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