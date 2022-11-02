Срок получила жительница РТ, которая в ссоре едва не зарезала супруга

В Елабуге вынесен приговор 40-летней ранее судимой местной жительнице. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в марте этого года нетрезвая женщина поссорилась с супругом, после чего несколько раз ударила его несколько раз ножом в грудь. Во время следствия она заявила, что убивать мужа не собиралась. К тому же супруги помирились.

Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.