Срок получила жительница РТ, которая напилась и стащила с работы мобильников на 425 тысяч

В Татарстане вынесен приговор 24-летней жительнице Менделеевского района республики. Ее признали виновной по статье «Присвоение, совершенное в крупном размере», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в мае прошлого года женщина изрядно выпила на работе. В какой-то момент она решила украсть из салона связи, где она трудилась, мобильники и гаджеты. В общей сложности она вынесла из магазина товара на 425 тыс. рублей, с которым направилась в Екатеринбург, чтобы продать.

Свою вину женщина полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.