Срок получила учительница из РТ, которая из ревности изрезала 17-летнего возлюбленного

В Тукаевском районном суде огласили приговор 21-летней учительнице, напавшей на своего бывшего возлюбленного. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 21-летняя учительница из ревности изрезала ножом 17-летнего возлюбленного. Причиной такого поступка стало то, что юноша решил прекратить отношения.

