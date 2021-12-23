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Ру Тат
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Происшествия
23 декабря 2021  11:08
Полина Шевчук

Срок получила учительница из РТ, которая из ревности изрезала 17-летнего возлюбленного

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В Тукаевском районном суде огласили приговор 21-летней учительнице, напавшей на своего бывшего возлюбленного.  Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 21-летняя учительница из ревности изрезала ножом 17-летнего возлюбленного. Причиной такого поступка стало то, что юноша решил прекратить отношения.
 

#ударила ножом #покушение на убийство #ревность #Прокуратура РТ
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