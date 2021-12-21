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Ру Тат
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Происшествия
21 декабря 2021  11:30
Полина Шевчук

Срок получила главбух из Альметьевска, которая за два года похитила у фирмы 16 млн рублей

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В суде было установлено, что с сентября 2017 года по декабрь 2019-го 41-летняя бухгалтер одной из фирм в Альметьевске похитила у компании 16 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Женщина переводила деньги на счета заказчиков за якобы приобретенный товар, а после этого средства уходили на банковские счета знакомого злоумышленницы. Стоит отметить, что клиенты не были в курсе мошеннической схемы бухгалтера. 

Женщине были предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2,5 лет в колонии общего режима.
 

 

 

#растрата #Прокуратура РТ
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