Срок получила экс-глава центра досуга в РТ, которая забирала часть премий работников себе

Прокуратура Камско-Устьинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального бюджетного учреждения «Центр по культурно-досуговому обслуживанию населения Камско-Устьинского муниципального района». Женщину признали виновной сразу по нескольким статьям – «Служебный подлог», «Присвоение или растрата», «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Превышение должностных полномочий», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в 2019-2022 годах руководитель досугового центра необоснованно издавала указы о премировании себя и двух коллег. После она забирала часть премий себе.

Кроме того, злоумышленница фиктивно устроила на работу двоих человек, один из которых – ее родственник. Деньги за сотрудников она получала сама.

Ущерб бюджету составил 245 тыс. рублей.

Свою вину женщина признала и вернула деньги. Суд назначил ей наказание в виде 3,5 года условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, 2 года она не сможет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях.

