Срок получил татарстанец, обманувший приятеля на 5 млн, пообещав вложить деньги в бизнес

В Казани вынесен приговор 43-летнему уроженцу Азнакаевского района Татарстана. Мужчина признан виновным в мошенничестве, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в течение года (с марта 2007 по март 2008 года) татарстанец взял у знакомого 5 млн рублей, пообещав вложить деньги в выгодный бизнес по производству нефтепродуктов. Однако деньги он присвоил и потратил.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

