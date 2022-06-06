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Ру Тат
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Происшествия
6 июня 2022  16:41
Полина Шевчук

Срок получил татарстанец, обманувший приятеля на 5 млн, пообещав вложить деньги в бизнес

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В Казани вынесен приговор 43-летнему уроженцу Азнакаевского района Татарстана. Мужчина признан виновным в мошенничестве, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в течение года (с марта 2007 по март 2008 года) татарстанец взял у знакомого 5 млн рублей, пообещав вложить деньги в выгодный бизнес по производству нефтепродуктов. Однако деньги он присвоил и потратил.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
 

 

#афера #Мошенничество #Прокуратура РТ
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