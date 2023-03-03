Срок получил татарстанец, который избил сумкой маму-инвалида

В Альметьевске вынесен приговор 40-летнему ранее судимому мужчине. Он был признан виновным по статьям «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние» и «Угроза убийством», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, 9 января 2023 года мужина напился и стал бить свою 72-летнюю мать – инвалида второй группы. Дебошир несколько раз ударил пожилую женщину сумкой по голове, после выкрутил ей руки, схватил за шею и стал угрожать, что убьет.

Мужчина свою вину признал. С учетом непогашенной судимости за угрозу убийством матери суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев и 10 дней лишения свободы в колонии-поселении.