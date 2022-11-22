Срок получил татарстанец, который гвоздодером пытался взломать банкомат

В Татарстане вынесен приговор 36-летнему жителю Буинска. Мужчина признан виновным в покушении на кражу в особо крупном размере, рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено суде, ночью 30 декабря 2020 года мужчина, находясь в зоне самообслуживания одного из банков города, с помощью гвоздодера попытался взломать банкомат. Сделать этого он не смог, потому что сработала сигнализация.

Взломщика задержали. Он сказал, что умысла похищать деньги у него не было. Таким варварским способом он якобы пытался вернуть карту, которую «съел» банкомат.

Собственник оценил ущерб на сумму более 2 млн рублей.

«С учетом рецидива преступлений суд приговорил мужчину к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – уточнил Галиев.