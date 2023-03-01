Срок получил татарстанец, которого поймали автоинспекторы с двумя кг синтетики в авто

Верхнеуслонский районный суд Татарстана вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что 4 июля 2022 года мужчина приобрел через интернет 2,4 кг синтетических наркотиков. Запрещенные препараты он забрал в тайнике в Подмосковье и через два дня повез наркотики в Казань. Однако на посту «Малиновка» автомобиль остановили инспекторы ГИБДД. При осмотре машины наркотики были найдены.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.