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Срок получил татарстанец, которого поймали автоинспекторы с двумя кг синтетики в авто
Верхнеуслонский районный суд Татарстана вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В суде установлено, что 4 июля 2022 года мужчина приобрел через интернет 2,4 кг синтетических наркотиков. Запрещенные препараты он забрал в тайнике в Подмосковье и через два дня повез наркотики в Казань. Однако на посту «Малиновка» автомобиль остановили инспекторы ГИБДД. При осмотре машины наркотики были найдены.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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