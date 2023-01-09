Срок получил сотрудник колонии в РТ, который проносил осужденным мобильники

В Татарстане вынесен приговор сотруднику ИК №18, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено сотрудниками УФСБ по РТ совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по РТ, сотрудник колонии за 20 тыс. рублей через осужденного передавал в исправительное учреждение мобильники. Всего с 15 сентября по 20 октября 2021 года он передал семь сотовых.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.