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Ру Тат
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Происшествия
9 января 2023  19:20
Полина Шевчук

Срок получил сотрудник колонии в РТ, который проносил осужденным мобильники

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В Татарстане вынесен приговор сотруднику ИК №18, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено сотрудниками УФСБ по РТ совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по РТ, сотрудник колонии за 20 тыс. рублей через осужденного передавал в исправительное учреждение мобильники. Всего с 15 сентября по 20 октября 2021 года он передал семь сотовых.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

#УФСБ РФ по РТ
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