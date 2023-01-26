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Ру Тат
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Происшествия
26 января 2023  16:40
Полина Шевчук

Срок получил наркокурьер из Московской области, пойманный в РТ с 5,7 кг наркотиков

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В Татарстане вынесен приговор наркокурьеру из Московской области, который был пойман в республике с более чем 5,7 кг наркотиков, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, 4 декабря 2021 года на посту «Малиновка» сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 55-летний мужчина.  Во время проверки документов водитель предъявил инспектору поддельное удостоверение.

Кроме того, во время досмотра автомобиля были найдены синтетические наркотики весом более 5,7 кг, которые он собирался в дальнейшем продать.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
 

#наркотики #Прокуратура РТ
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