Срок получил казанец, который спрятал в Белгородской области 3 кг мефедрона

Ракитянский районный суд Белгородской области вынес приговор 32-летнему жителю Казани. Мужчина был признан в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает прокуратура Белгородской области.

Следствие полагает, что в начале августа прошлого года казанец был пойман полицейскими, когда забирал из тайника под Белгородом почти 3 кг мефедрона. Наркотики он планировал вывезти в Казань и там продать.

Также выяснилось, что синтетику он забрал в Курской области, а после оставил в тайнике под Пензой. Чуть позднее правоохранители обнаружили спрятанные 243 г мефедрона.

Суд назначил казанцу наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.