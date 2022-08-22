Срок получил казанец, который размещал в мессенджере интимные фото девушек

В Казане осудили 22-летнего местного жителя. Юноша был признан виновным по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, осенью 2019 года молодой человек создал в мессенджере группу, где размешал обнаженные фотографии жительниц Казани с указанием их данных. Кроме того, казанец публиковал в канале порнографические материалы.

В 2021 году деятельность порно-группы была пресечена после того, как девушки, увидев свои фото в мессенджере, обратились в полицию.

Суд назначил казанцу наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком в 2 года.

