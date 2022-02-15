Срок получил имам из Казани, организовавший ячейку «Нурджулар»* и вовлекавший в нее детей

В Татарстане вынесен приговор 46-летнему второму имаму казанской мечети «Аль-Имам».

По данным пресс-службы УФСБ России по РТ, в 2020 году он организовал в Казани ячейку международной религиозной экстремистской организации «Нурджулар»*. Он проводил тайные собрания и вербовал новых адептов.

Кроме того, имам оплачивал из личных средств поездки последователей организации по деревням, где под видом студентов Российского исламского института они рассказывали детям основы ислама. В дальнейшем ребят планировалось вербовать в ряды «Нурджулар»*.

В отношении имама были возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности экстремистской ячейки, а также за финансирование экстремистской деятельности. Он был задержан сотрудниками УФСБ Росси по РТ и Центра проиводействия экстремизму МВД по РТ. Во время обысков у него изъяли экстремистскую литературу.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. В феврале приговор вступил в законную силу.

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России