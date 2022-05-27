Срок получил глава природного заказника в РТ за спиленные к Новому году ели и пихту

В Татарстане вынесен приговор 50-летнему начальнику государственного природного заказника «Балтасинский» за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в крупном размере. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 31 декабря прошлого года глава заказника спилил две ели и одну пихту для переработки на пиломатериал. Ущерб составил 700 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал, однако не согласился с размером ущерба.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

