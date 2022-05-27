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Ру Тат
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Происшествия
27 мая 2022  09:28
Полина Шевчук

Срок получил глава природного заказника в РТ за спиленные к Новому году ели и пихту

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В Татарстане вынесен приговор 50-летнему начальнику государственного природного заказника «Балтасинский» за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в крупном размере. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, 31 декабря прошлого года глава заказника спилил две ели и одну пихту для переработки на пиломатериал. Ущерб составил 700 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал, однако не согласился с размером ущерба.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
 

#незаконная вырубка леса #незаконная вырубка деревьев #Прокуратура РТ
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