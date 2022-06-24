Срок получил бывший глава налоговой инспекции, который хотел украсть 10 млн у фирмы из РТ

Сегодня свой приговор выслушал бывший начальник межрайонной налоговой инспекции №17 Марат Мухамадиев. Его обвиняют в попытке мошенничества на десять миллионов рублей. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

История началась в сентябре 2019 года: налоговая инспекция во время проверки выявила нарушения у компании «ТНГ-Групп», которые могут повлечь доначисление налогов на более 111 миллионов рублей.

Этой ситуацией и решил воспользоваться Мухамадиев, который был знаком с руководителем «ТНГ-Групп». Он убедил директора компании, что может помочь снизить сумму штрафов, но для этого нужно передать взятку сотрудникам налоговой – якобы у Мухамадиева там есть связи. В действительности полученные деньги он планировал присвоить и никуда их не передавать.

Дальнейшие встречи Мухамадиев проводил с представителем компании. В какой-то момент аферист заявил, что ему под силу сократить штраф до 30 миллионов рублей, что в действительности и произошло через некоторое время, сумма доначисления налогов сократилась до 30 миллионов.

Однако связано это было не с мнимой работой Мухамадиева, а с обычной процедурой налоговой: так как компания предоставила уточненные налоговые декларации, это позволило снизить сумму штрафа. Тем не менее представитель «ТНГ-Групп» поверил Мухамадиеву.

После этого аферист в течение некоторого времени убеждал, что может сократить сумму штрафов компании до 15 миллионов рублей – для этого, по его словам, нужна взятка в 10 миллионов рублей.

В этот момент представитель компании засомневался в словах афериста и сообщил о преступлении в УФСБ России по Татарстану. Работнику фирмы выдали муляж в виде денег, с которыми он отправился на встречу с Мухамадиевым в одном из кафе. В конечном итоге оперативники задержали последнего с муляжем денег.

На него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Разработку дела вели сотрудники УФСБ России по РТ.

Суд признал виновным задержанного и отправил его в колонию общего режима на три года и девять месяцев.