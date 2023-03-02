Срок получил бугульминец за пьяную езду и попытку подкупить полицейского

В Татарстане вынесен приговор 55-летнему жителю Бугульмы. Мужчина признан виновным сразу по двумя статьям – «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» и «Покушение на дачу взятки», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что в середине декабря прошлого года недалеко от Альметьевска автоинспекторы остановили автомобиль Geely, за рулем которого был нетрезвый житель Бугульмы. Чтобы избежать наказание, водитель предложил автоинспектору 50 тыс. рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев, а также лишил воительских прав на два с половиной года.