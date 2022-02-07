Срок погашения микрозаймов для предпринимателей Татарстана увеличили на год

Министерство экономики Татарстана увеличило срок погашения семи микрофинансовых продуктов для предпринимателей республики с двух до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Увеличение срока погашения микрозайма произошло у продуктов «Засуха», «Старт», «Самозанятые», «Промпарки», «Поддержка экспорта», «Социальное предпринимательство» и «Перезагрузка».

Данная мера поддержки в наибольшей степени предназначается для социальных предпринимателей, экспортеров, резидентов техно- и промпарков, фермеров и начинающих предпринимателей. По мнению экспертов, увеличение срока погашения микрозаймов снизит финансовую нагрузку на предпринимателей в период пандемии.

Льготное микрофинансирование позволяет получить до 5 млн рублей по льготной ставке от 0,1% на срок не более трех лет. Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.