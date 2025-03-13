«Срок подарочной карты нельзя ограничить»: Роспотребнадзор РТ о правах потребителя

Как вернуть деньги за завядший букет цветов, правомерны ли сроки действия подарочных карт и можно ли приходить в кинотеатр со своей едой? Эти и другие вопросы качества и безопасности продукции и услуг на потребительском рынке Татарстана обсудили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей.

В прошлом году в Управление Роспотребнадзора по РТ поступило около 19 тыс. обращений от жителей республики. С каждым годом вопросов у потребителей к исполнителям услуг становится все больше.

«С середины прошлого года в наш адрес стали массово поступать обращения в отношении компании «Эдэкс» от людей, которые заключали договоры образовательных услуг с онлайн-университетом Urban в Иннополисе. После заключения договора существенные условия данной организации менялись. Когда потребители принимали решение расторгнуть договор, учреждение переставало выходить на связь», – рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Юлия Булатова.

Спикер подчеркнула, что по этому делу была создана горячая линия. Благодаря ей пострадавшим потребителям удалось вернуть порядка 4 млн рублей, а сама организация вернула свыше 87 млн рублей.

Тем не менее, начиная с текущего года, университет снова перестал отвечать на запросы. Роспотребнадзор Татарстана был вынужден обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело против виновных лиц данной образовательной организации.

«Управление Роспотребнадзора не может ни вернуть средства в административном порядке, ни обязать хозяйствующий субъект отдать их. Если претензия не удовлетворена добровольно, требование потребителя рассмотрит суд», – напомнила Юлия Булатова.

Отдельное внимание на пресс-конференции уделили теме живых цветов. После 8 марта в адрес Роспотребнадзора чаще стали поступать обращения потребителей, недовольных качеством поставляемых букетов.

«Если потребителя не устраивает букет беспричинно, то права возврата нет. Ухудшение качества букета по вине продавца или курьера, это их ответственность. Если вы получили завядший, явно испорченный букет, нужно обратиться с письменной претензией к продавцу. Тот должен в течение десяти дней рассмотреть обращение. Если он этого не сделает, потребитель вправе обратиться в суд, предъявив свою письменную претензию», – сказала Юлия Булатова.

Спикер добавила, что в этой ситуации аналог договора купли-продажи – чек от покупки. Также если к моменту предъявления букета его стоимость была увеличена, потребитель имеет право взыскать разницу.

Последнее время в Роспотребнадзор стали поступать обращения по поводу подарочных карт и сертификатов. Подарочный сертификат – это право на покупку товара или получение услуги в будущем.

В ведомстве считают, что ограничивать потребителя сроками реализации своего права на приобретение товара/услуги по карте — не имеют право. Эту позицию поддерживает и Верховный суд РФ.

«В частности, после нашего иска были изменены правила сети «Золотое Яблоко». Теперь у них нет условия, ущемляющего права потребителя по срокам», – добавила сотрудник Роспотребнадзора РТ.

К сожалению, зачастую сами потребители не обладают навыками защиты своих прав. Об основных ошибках рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

«Самый популярный пример: при ремонте квартир потребителя не устраивают сроки и качество работы. Бывают случаи, когда проделав часть работы, фирма может исчезнуть вовсе. Деньги потребители вручили на честном слове. Письменного договора либо вообще нет, либо он есть, но без существенных условий. За них то и можно побороться в суде. И эти ошибки продолжаются из года в год», – отметила Розалия Арсланова.

Органы контроля прав потребителя привлекаются и как третья сторона в суд. Спикер рассказала о судебном разбирательстве: при ДТП в дорогой иномарке на гарантийном сроке не сработали подушки безопасности. Водитель пострадал, стал инвалидом третьей группы. Истец выдвинул требования о замене автомобиля или расторжении договора. Спор с дилером шел почти год, но в итоге деньги были возвращены.

«Бывают и курьезные обращения. Недавно к нам обратилась хозяйка собачки. Она купила поводок для прогулки и вскоре поняла, что зеленый поводок не соответствует белому цвету шерсти. Мы объяснили, что в таком случае магазин не возьмет товар обратно», – рассказала Розалия Арсланова.

Другой интересный пример: житель Альметьевска пошел в кинотеатр со своей едой. Администрация кинозала отказала ему в посещении сеанса. Роспотребнадзор объяснил ему, что кинотеатр имеет право не допустить на сеанс в случае нарушения общественного порядка или в случае причинения вреда имуществу кинотеатра. Других условий нет. Таким образом, отказ администрации неправомерен.

«Поступают и жалобы от хозяйствующих субъектов. Магазины отмечают участившуюся практику возврата одежды после небольшого срока использования. Покупатели ссылаются на свое право вернуть товар в течение 14 дней. Мы рекомендуем продавцам пресекать такие случаи, внимательно обращая внимание на следы носки, запах пота», – отметила спикер.