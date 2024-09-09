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Срок подачи заявок на конкурс «Многоликая Россия» продлили до 16 сентября
Была продлена приемная кампания XV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» — теперь заявки можно подать до 16 сентября. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Конкурс проводится по шести номинациям: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ», «Цикл публикаций в печатных изданиях».
Победители получат диплом и денежные призы. Обладателю Гран-при выплатят 500 тыс. рублей, занявшим 1-е место — 100 тыс. рублей, 2-е место — 70 тыс., 3-е место — 50 тыс. Общий призовой фонд составляет более 1,8 млн рублей.
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