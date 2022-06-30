Срок оформления российского паспорта и прописки через МФЦ Татарстана сократится с 1 июля

Срок оформления российского паспорта и регистрации по месту жительства через МФЦ Татарстана сократится с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Получить паспорт гражданина России, подав заявление в МФЦ, с 1 июля можно будет через восемь рабочих дней. Срок оказания услуги по регистрации по месту жительства через МФЦ составит четыре рабочих дня», — отметили в пресс-службе.

В подразделениях по вопросам внутренней миграции на регистрацию по месту жительства будет отводиться один рабочий день, а не три, как ранее. А для МФЦ предусмотрено время на передачу заявлений от граждан курьером в отделы по вопросам внутренней миграции и доставку обратно готовых документов.

Срок выдачи российского паспорта в структуре МВД составит пять рабочих дней. До этого оформление паспорта при обращении в отделы по вопросам внутренней миграции составляло десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.