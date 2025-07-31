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Экономика 31 июля 2025 13:57

Срок налоговых льгот по процентам может быть продлен до 2030 года

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Министерство финансов РФ рассматривает возможность продления отдельных положений налогового законодательства, направленных на снижение негативных последствий для бизнеса, вызванных частичной приостановкой действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 странами. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова статс-секретаря – заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В настоящее время ведомство уже приняло решение о подготовке законодательных поправок, предусматривающих продление действия послаблений по налогообложению процентных доходов до 2030 года.

Кроме того, Сазанов сообщил, что обсуждение по другим нормам продолжается. Минфин ожидает от бизнес-сообщества конкретных примеров и кейсов, чтобы объективно оценить целесообразность дальнейшего продления соответствующих положений.

Речь идет о мерах поддержки, срок действия которых истекает в 2025 году, и которые ранее были приняты в рамках адаптации налоговой системы к новым внешнеэкономическим условиям.

#налоговые льготы
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