Срок налоговых льгот по процентам может быть продлен до 2030 года
Министерство финансов РФ рассматривает возможность продления отдельных положений налогового законодательства, направленных на снижение негативных последствий для бизнеса, вызванных частичной приостановкой действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 странами. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова статс-секретаря – заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В настоящее время ведомство уже приняло решение о подготовке законодательных поправок, предусматривающих продление действия послаблений по налогообложению процентных доходов до 2030 года.
Кроме того, Сазанов сообщил, что обсуждение по другим нормам продолжается. Минфин ожидает от бизнес-сообщества конкретных примеров и кейсов, чтобы объективно оценить целесообразность дальнейшего продления соответствующих положений.
Речь идет о мерах поддержки, срок действия которых истекает в 2025 году, и которые ранее были приняты в рамках адаптации налоговой системы к новым внешнеэкономическим условиям.