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Ру Тат
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Происшествия
24 марта 2022  11:25
Полина Шевчук

Срок грозит двоим иностранцам, набросившимся с черенком от лопаты на полицейского в РТ

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В Татарстане в суд направлено дело двоих граждан Республики Таджикистан. Они обвиняются в применение насилия в отношении представителя власти, сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как было установлено следствием, вечером 15 января в подъезде одного из домов № 47 по улице Центральная поселка совхоза «Мамадышский» молодые люди выпивали и шумели. Соседи вызвали полицию. Прибывшие по вызову участковый пытались успокоить шумных мужчин. Однако они вначале обругали правоохранителя, а после избили его руками и ногами, а также черенком от лопаты, который стоял в подъезде. В результате нападения полицейский получил серьезные травмы.

Иностранцев задержали. Причастность к совершению преступления они не признали.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

#нападение на полицейских #следком рт
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