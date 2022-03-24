Срок грозит двоим иностранцам, набросившимся с черенком от лопаты на полицейского в РТ

В Татарстане в суд направлено дело двоих граждан Республики Таджикистан. Они обвиняются в применение насилия в отношении представителя власти, сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как было установлено следствием, вечером 15 января в подъезде одного из домов № 47 по улице Центральная поселка совхоза «Мамадышский» молодые люди выпивали и шумели. Соседи вызвали полицию. Прибывшие по вызову участковый пытались успокоить шумных мужчин. Однако они вначале обругали правоохранителя, а после избили его руками и ногами, а также черенком от лопаты, который стоял в подъезде. В результате нападения полицейский получил серьезные травмы.

Иностранцев задержали. Причастность к совершению преступления они не признали.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

