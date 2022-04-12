Срок грозит четверым татарстанцам, устроившимся на работу по поддельным дипломам

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех жителей Татарстана, которые устроились на работу по поддельным дипломам. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра образования и науки РТ, руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

Один из них предоставил на работу поддельный аттестат об окончании 11 классов, в дипломе другого указано, что он окончил гуманитарную академию, остальные якобы получили диплом инженера.

Помимо этого, с поддельным дипломом попался замдиректора елабужского колледжа культуры и искусств по административно-хозяйственной работе, добавил Рамис Музипов.

«Мы отправили запрос в организацию, где якобы был выдан его диплом. Однако нам поступило сообщение, что такой диплом ими не выдавался. То есть диплом, который он предоставил во время трудоустройства», – рассказал Музипов.

Вся информация была направлена в правоохранительные органы.