Срок для возврата брошенных автомобилей в Казани могут сократить до трех месяцев

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В Казани могут вдвое сократить срок, который владельцам брошенных и бесхозяйных автомобилей дают на то, чтобы забрать машины. Соответствующий проект постановления Исполнительного комитета города проходит антикоррупционную экспертизу.

Сейчас владельцам таких автомобилей отводят шесть месяцев. После принятия изменений этот срок могут сократить до трех месяцев. Если за это время машину не заберут, ее смогут признать бесхозяйной в установленном порядке.

Изменения предлагается внести в правила выявления, учета, перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств.