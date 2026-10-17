Срок действия соглашений о модернизации НПЗ продлили до июля 2027 года

Правительство России продлило до 1 июля 2027 года срок действия соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Одновременно скорректированы требования к качеству производимого бензина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, для бензина вместо требования о соответствии «классу 5» установлено условие о высоком октановом числе – по исследовательскому методу оно должно составлять 92 и более. Выпуск и обращение такого топлива должны быть разрешены на территории России.

Изменения также внесены в форму отчета о выполнении планов по производству топлива и правила заключения соглашений.

Кроме того, правительство повысило минимальный объем инвестиций, необходимый для получения льгот, с 60 млрд до 100 млрд рублей. Срок ввода объектов основных средств продлен до 31 декабря 2026 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал о проработке мер поддержки нефтеперерабатывающих предприятий и переносе сроков их модернизации.

Механизм обратного акциза на нефтяное сырье действует с 2018 года и был введен для стимулирования модернизации НПЗ. С 2019 года применяются два вида контрактов – соглашения о модернизации и инвестиционные соглашения, сроки действия которых ранее неоднократно продлевались.