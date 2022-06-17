«Это те ребята, кто не подведет»: срочники из Татарстана на вес золота в ракетных войсках

Соглашение о сотрудничестве между военкоматами Татарстана и Киевско-Житомирской ордена Кутузова ракетной дивизией РВСН подписали накануне в Марий Эл, где расположен штаб дивизии. Почему призывники из Татарстана так востребованы в войсках стратегического назначения, выяснила корреспондент «Татар-информа».

14-я Киевско-Житомирская ордена Кутузова ракетная дивизия РВСН находится в республике Марий Эл под Йошкар-Олой. В четверг ракетную дивизию посетила делегация из Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В элитные войска попадают лучшие срочники из Татарстана

Лучшие из лучших – именно так оценивают срочников из Татарстана в 14-й Киевско-Житомирской ордена Кутузова ракетной дивизии РВСН. Она находится в республике Марий Эл под Йошкар-Олой. В четверг ракетную дивизию посетила делегация из Татарстана – военные комиссары из Сабинского и Тюлячинского районов республики. Главной целью визита стало подписание соглашения о сотрудничестве войсковой части ракетной дивизии с татарстанскими военкоматами.

«Ранее подобное соглашение было подписано в 2015 году. Но сложившаяся эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и данную миссию пришлось отложить, хотя мы постоянно поддерживали тесную связь. Сегодня мы приехали, чтобы посмотреть, как здесь проходят службу наши земляки и, конечно же, подписать соглашение вновь», – рассказал заместитель главы Сабинского района РТ Расих Закирзянов.

Лучшие из лучших – именно так оценивают срочников из Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

14-я Киевско-Житомирская ордена Кутузова ракетная дивизия РВСН считается одним из элитных воинских поразделений. Служить здесь для срочников из Татарстана большая честь, отметил Закирзянов. Дивизия была сформирована в 1942 году на базе 222-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. В мае 1961 года ракетная бригада была превращена в ракетную дивизию. На сегодняшний день она состоит из нескольких воинских частей – ракетные полки на боевом дежурстве, ракетные базы, саперы, охрана, связь. Штаб дивизии расположен в поселке Речной в 15 километрах от Йошкар-Олы.

Визитной карточкой ракетной дивизии является музей. В нем собраны различные экспонаты времен Великой Отечественной войны, музей пополняется до сих пор. Несколько находок с мест боевых действий появились в музее накануне, их нашел и принес ветеран войны.

Визитной карточкой ракетной дивизии является музей. В нем собраны различные экспонаты времен Великой Отечественной войны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Подготовленные ребята, которые никогда не подведут»

Подписание соглашения между воинской частью ракетной дивизии и военкомами Татарстана – историческое событие, считает командир полка, полковник Александр Зорин. Срочников из Татарстана там ждут как никогда, ведь именно они показывают самые высокие результаты.

«Ребята из Татарстана совсем другие. Они уже подготовленные. Они знают, зачем они идут. У них другая система подготовки – начиная со школы, заканчивая работой в военкоматах. Они подготовлены физически, морально, что немаловажно для прохождения службы. Фактически, к нам прибывают уже зрелые молодые мужчины», – отметил Зорин.

Подписание соглашения между воинской частью ракетной дивизии и военкомами Татарстана – историческое событие, считает командир полка, полковник Александр Зорин (слева) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Многие ребята попадают на службу в воинскую часть ракетной дивизии, освоив профессии, которые можно применить в Вооруженных силах, добавил полковник. Почти половина из них – это срочники из Татарстана. Ребята очень ответственные, которые понимают, что они представляют свою республику и не могут не оправдать доверия своих родных, близких и земляков.

«Это значительно облегчает работу. Что такое зарядка, он знает. У него профессия есть. Его только остается направить на особенности военной техники и все, из него выходит готовый специалист, который принесет пользу Родине. Это те ребята, кто не подведет», – добавил командир полка.

«Год пролетел незаметно»

20-летний Азамат из Набережных Челнов вот-вот уже закончит проходить срочную службу. Молодой человек рассказал, что прощаться с воинской частью ему будет непросто. За весь год он получил массу опыта, впечатлений и завел новые знакомства.

«Конечно же, легче было адаптироваться, понимая, что здесь немало земляков. С некоторыми ребятами я был знаком еще до того, как попал на службу. Мы учились в одном колледже», – делится своими впечатлениями Азамат.

20-летний Азамат из Набережных Челнов рассказал, что прощаться с воинской частью ему будет непросто Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тактическая подготовка, стрельба, дежурства – распорядок дня был строго по расписанию, времени на отдых почти не оставалось. Год пролетел незаметно, отметил срочник. Окончив колледж, молодой человек решил сразу, что пойдет служить именно в ракетную дивизию.

«Во-первых, воинская часть не так далеко от дома. Во-вторых, это престижно. Сомнений не было. Да, когда я только сюда приехал, казалось, что впереди весь год и это так долго. На самом деле, дни и недели пролетают по щелчку пальцев. Вообще, армия нужна. Она воспитывает дисциплину. Даже есть время подумать над тем, что делать в жизни дальше», – рассказал Азамат.

«Пошел по стопам отца»

25-летний Айдар приехал на службу в войсковую часть ракетной дивизии из Сабинского района республики. Окончив Казанский Федеральный университет, молодой человек сразу решил, что отправится на службу.

25-летний Айдар приехал на службу в войсковую часть ракетной дивизии из Сабинского района республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я уже забыл гражданскую жизнь. Все поменялось, все нужно делать по разрешению, появился режим. Но я всегда хотел служить. Пошел по стопам отца и дедушек. Для мужчин из нашей семьи это традиция», – рассказал Айдар.

Службу Айдар начал нести недавно, в ближайшие дни его ждет торжественная церемония присяги. И он, и его родные ждут этот день с большим волнением. Сейчас новобранец находится в учебной роте, знакомится с уставом воинской части и своими обязанностями.