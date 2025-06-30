«Армия - школа жизни»: призывники из Татарстана отправятся на Дальний Восток

Сегодня на сборном пункте Республики Татарстан для призывников прошел торжественный концерт. Уже завтра из Татарстана воинский эшелон с призывниками отправится на Дальний Восток.

На службу поедут 200 жителей республики. Путь займет около недели. Во время следования будущим солдатам обеспечат трехразовое питание в вагоне-ресторане, раздадут настольные игры, художественную литературу, а также газеты и журналы.

Уже завтра ребята попрощаются с родными прямо на перроне. К татарстанским призывникам присоединятся еще около пятисот юношей из других регионов страны.

Сегодня ребят проводили в торжественной обстановке. С напутственным словом к ним обратились представители духовенства и опытные военнослужащие.

Первым к ребятам обратился начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РТ Ильшат Каримов. Он отметил, что татарстанские ребята с достоинством смогут пройти службу.

«В вашей жизни наступил важный момент. Служба в армии — это значимый этап для любого мужчины. Именно здесь вы пройдете настоящую школу жизни, обретете верных друзей, укрепите физическое и духовное здоровье. Армия закалит ваш характер, придаст мужество, силу и чувство долга. Будьте честными и дисциплинированными военнослужащими. Пусть патриотизм и гражданская зрелость помогут вам с честью выполнить свой воинский долг. Я уверен: вы с честью преодолеете все испытания и гордо будете носить звание российского военнослужащего», — сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он попросил молодых людей помнить, что они призываются из Татарстана — республики, которая славится своими сильными и дисциплинированными призывниками.

«Руководство Республики Татарстан и военный комиссариат уверены, что наши призывники принесут лучшие традиции Татарстана в многонациональные воинские коллективы. Родные и близкие будут гордиться вашими успехами. Желаем вам отличной службы! С честью несите звание Защитника Отечества! В добрый путь!» — подытожил он.

Также призывников поздравили представители духовенства и начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия», генерал-майор Александр Бородин.

«Вы должны гордиться своей республикой — Татарстаном. Я уже более 30 лет работаю с юношами вашего возраста: был начальником артиллерийского училища, су­воровского училища, сейчас возглавляю Союз ветеранов РТ и руковожу работой с 65 тысячами юнармейцев. Я горжусь нашей замечательной республикой, потому что она воспитывает настоящих мужчин — таких как вы. Гордитесь тем, что вы из Татарстана и именно отсюда уходите защищать свою Родину», — сказал Александр Бородин.

«Татар-информу» удалось пообщаться с одним из призывников — Ильфатом Закировым.

«До призыва я учился в Казанском энергетическом колледже на специальности «Электрические станции, сети и системы». Когда пришло время уйти в армию, воспринял это спокойно. Хотел служить и был готов к этому. Ничего страшного не вижу: мой отец тоже отслужил два года. Но он никогда ничего не рассказывал о службе. А я буду служить в Хабаровске, в танковых войсках», — рассказал он.