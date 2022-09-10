Шри-Ланка хочет договориться с Россией об открытии авиарейса между Москвой и Коломбо

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана хочет договориться с Минтрансом России об открытии авиарейса между странами. Об этом он сообщил в интервью «Татар-информу».

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы появился прямой авиарейс между Москвой и Коломбо, – сказал спикер. – Еще одна область, в которой мы можем очень хорошо развивать сотрудничество, – это туризм».

Гунавардана отметил, что в Москве у него запланирована встреча с министром транспорта. Один из вопросов, который планируется обсудить, – закупки у России железнодорожных двигателей, вагонов и запчастей.

Кроме того, по словам министра, Шри-Ланка может закупать у России нефтепродукты, лекарства, газ, удобрения, бумагу, машиностроительное оборудование, особенно в области сельского хозяйства. В свою очередь Социалистическая республика может экспортировать в Россию чай, резину, продукты, основанные на кокосовом масле, драгоценные камни, ремесленные предметы, фрукты и овощи, уточнил он.

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки приехал в Татарстан на XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Среди целей его визита — обсуждение перспективных направлений сотрудничества.