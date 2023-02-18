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Политика 18 февраля 2023 20:35

Шри-Ланка ведет переговоры о прямых поставках нефти из России

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Шри-Ланка ведет переговоры с российскими властями о начале прямых поставок нефти. В настоящее время страна получает ее из Индии и Ближнего Востока, рассказала в беседе с RT посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге.

«Мы получаем российскую нефть через Индию, а также через Ближний Восток. Сейчас мы ведем диалог с российскими властями о том, чтобы получать прямые поставки нефти из России, — заметила она.

По словам собеседница канала, она уже провела встречу с замглавы Минэнерго России, посвященную данному вопросу. «Шри-Ланка также запросила кредитную линию для этого», — добавила Лиянаге.

#Шри-Ланка
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