Шри-Ланка ведет переговоры о прямых поставках нефти из России

Шри-Ланка ведет переговоры с российскими властями о начале прямых поставок нефти. В настоящее время страна получает ее из Индии и Ближнего Востока, рассказала в беседе с RT посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге.

«Мы получаем российскую нефть через Индию, а также через Ближний Восток. Сейчас мы ведем диалог с российскими властями о том, чтобы получать прямые поставки нефти из России, — заметила она.

По словам собеседница канала, она уже провела встречу с замглавы Минэнерго России, посвященную данному вопросу. «Шри-Ланка также запросила кредитную линию для этого», — добавила Лиянаге.