Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам

Граждане России и еще из шести стран по-прежнему могут получить бесплатные визы для поездок в Шри-Ланку, сообщает ТАСС.

Выдача таких документов продлена, однако неизвестно, на какой срок.

«Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен, — отметил заведующий консульским отделом посольства РФ Александр Ивин. — Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда».

Помимо россиян, эксперимент, запущенный в ноябре 2023 года, распространяется на граждан Индии, Индонезии, КНР, Малайзии, Таиланда и Японии. Решение о том, будет ли он постоянным, все еще не принято.