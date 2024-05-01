Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам
Граждане России и еще из шести стран по-прежнему могут получить бесплатные визы для поездок в Шри-Ланку, сообщает ТАСС.
Выдача таких документов продлена, однако неизвестно, на какой срок.
«Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен, — отметил заведующий консульским отделом посольства РФ Александр Ивин. — Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда».
Помимо россиян, эксперимент, запущенный в ноябре 2023 года, распространяется на граждан Индии, Индонезии, КНР, Малайзии, Таиланда и Японии. Решение о том, будет ли он постоянным, все еще не принято.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»