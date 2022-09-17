Шри-Ланка планирует возобновить авиасообщение с Россией в октябре

Шри-Ланка намерена возобновить авиасообщение с Россией к середине следующего месяца. Рейсы свяжут Москву и Коломбо, затем к ним подключится Санкт-Петербург, поделился прогнозами глава Минтранса островного государства Бандула Гунавардана.

«Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно. После этого — Санкт-Петербург <...> Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года», — заявил он в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что в дальнейшем могут появиться рейсы и в другие города, однако сначала важно восстановить тот, который вызывает интерес и у России, — между Москвой и Коломбо.

Авиасообщение между странами прекратилось в июне, после того как власти Шри-Ланки задержали российский Airbus A330-300.