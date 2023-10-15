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Руc Тат
Общество 15 октября 2023 23:14

Шри-Ланка планирует отменить визовый сбор для туристов из России и еще четырех стран

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Шри-Ланка планирует отменить визовый сбор для туристов из России и еще четырех стран
Фото: © «Татар-информ»

Власти Шри-Ланки хотят отменить визовый сбор для туристов из России. Об этом сообщает ТАСС.

Министр туризма страны Харин Фернандо вместе с коллегой из Министерства общественной безопасности внес проект соответствующего постановления в Кабмин, в нем предлагается отменить сбор для граждан пяти стран: России, КНР, Индии, Таиланда и Индонезии.

«Им нужно будет получать визы, но они будут выдаваться бесплатно, — пояснил Фернандо. — Визы необходимо получать из соображений безопасности».

Он объяснил, что новация должна привлечь больше туристов страну — Шри-Ланка борется с последствиями экономического кризиса, в следствии чего Кабмин страны поставил цель достичь отметки в 5 млн туристов в год. Когда изменения вступят в силу, не уточняется.

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