Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Средствами ПВО РФ были уничтожены две украинские ракеты
Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, сообщает Минобороны России.
«9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», – указано в сообщении.
Отмечается, что средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа