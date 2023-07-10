Средствами ПВО РФ были уничтожены две украинские ракеты

Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, сообщает Минобороны России.

«9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», – указано в сообщении.

Отмечается, что средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.