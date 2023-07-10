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Происшествия 10 июля 2023 08:52

Средствами ПВО РФ были уничтожены две украинские ракеты

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Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, сообщает Минобороны России.

«9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», – указано в сообщении.

Отмечается, что средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

#системы пво #минобороны рф
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