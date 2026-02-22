news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 февраля 2026 17:40

Средства с гала-матча «Герои Татарстана» пойдут на гуманитарную помощь в зону СВО

Читайте нас в
Телеграм
Средства с гала-матча «Герои Татарстана» пойдут на гуманитарную помощь в зону СВО
Фото: Салава Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани завершился благотворительный хоккейный гала-матч «Герои Татарстана» с участием ветеранов РТ, участников СВО и боевых действий. Стоит отметить, что все собранные средства будут отправлены на гуманитарную помощь в зону боевых действий.

Один из ветеранов и участников боевых действий Булат Залялеев рассказал об идее создания турнира.

«В этом году хоккейный гала-матч с участием ветеранов Татарстана и участников боевых действий проходит впервые. Хотелось бы, чтобы турниры подобного уровня и масштаба проводилось ежегодно. Мы обратились с приглашением к команде ветеранов РТ с целью провести данный товарищеский матч и в очередной раз напомнить о легендах нашего хоккея. И, конечно же, хотели уделить особое внимание ребятам, вернувшимся с СВО и находящимся сейчас там.

Спасибо, организаторам, которые взяли на себя большую часть нагрузки: помогли собрать команду и организовали тренировочный процесс», - цитирует Залялеева корреспондент «Татар-информа».

Название команды «Боевое братство» выбрано не случайно. В турнире принимают участие в том числе ветераны Афганистана, Чечни, Сирии. Об этом рассказал пенсионер МВД, полковник в отставке и председатель федерации хоккея Казани Роман Соловьев.

«Изначально была идея собрать команду из участников СВО, вернувшихся на реабилитацию. В ходе обсуждения мы поняли, что нужно не забывать всех ребят, кто когда-либо принимал участие в боевых действиях.

Так родилась идея собрать ветеранов Афганистана, Чечни, многих локальных воинов. Также в составе команды есть сотрудники МВД и несколько ребята из ЧВК «Вагнер». Все те, кто защищал нашу родину и отстаивал ее интересы в самое тяжелое время», - отметил Соловьев.

В составе команды ветеранов РТ приняли участие Алексей Чупин, Данис Зарипов, Василий Токранов и другие.

Гала-матч «Герои Татарстана» прошел в Казани во «Дворце спорта» 22 февраля.

#Ак барс #ветераны СВО #благотворительный матч
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026