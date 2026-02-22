Средства с гала-матча «Герои Татарстана» пойдут на гуманитарную помощь в зону СВО

Фото: Салава Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани завершился благотворительный хоккейный гала-матч «Герои Татарстана» с участием ветеранов РТ, участников СВО и боевых действий. Стоит отметить, что все собранные средства будут отправлены на гуманитарную помощь в зону боевых действий.

Один из ветеранов и участников боевых действий Булат Залялеев рассказал об идее создания турнира.

«В этом году хоккейный гала-матч с участием ветеранов Татарстана и участников боевых действий проходит впервые. Хотелось бы, чтобы турниры подобного уровня и масштаба проводилось ежегодно. Мы обратились с приглашением к команде ветеранов РТ с целью провести данный товарищеский матч и в очередной раз напомнить о легендах нашего хоккея. И, конечно же, хотели уделить особое внимание ребятам, вернувшимся с СВО и находящимся сейчас там.

Спасибо, организаторам, которые взяли на себя большую часть нагрузки: помогли собрать команду и организовали тренировочный процесс», - цитирует Залялеева корреспондент «Татар-информа».

Название команды «Боевое братство» выбрано не случайно. В турнире принимают участие в том числе ветераны Афганистана, Чечни, Сирии. Об этом рассказал пенсионер МВД, полковник в отставке и председатель федерации хоккея Казани Роман Соловьев.

«Изначально была идея собрать команду из участников СВО, вернувшихся на реабилитацию. В ходе обсуждения мы поняли, что нужно не забывать всех ребят, кто когда-либо принимал участие в боевых действиях.

Так родилась идея собрать ветеранов Афганистана, Чечни, многих локальных воинов. Также в составе команды есть сотрудники МВД и несколько ребята из ЧВК «Вагнер». Все те, кто защищал нашу родину и отстаивал ее интересы в самое тяжелое время», - отметил Соловьев.

В составе команды ветеранов РТ приняли участие Алексей Чупин, Данис Зарипов, Василий Токранов и другие.

Гала-матч «Герои Татарстана» прошел в Казани во «Дворце спорта» 22 февраля.