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СВО 29 ноября 2024 10:26

Средства ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников

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Средства ПВО за ночь уничтожили 47 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа», - сообщили в ведомстве.

29 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 8 - над территорией Краснодарского края, по 3 - над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один - над территорией Республики Крым.

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