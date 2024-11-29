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Средства ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили 47 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа», - сообщили в ведомстве.
29 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 8 - над территорией Краснодарского края, по 3 - над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один - над территорией Республики Крым.
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