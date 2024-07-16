Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России

В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны предотвратили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Российской Федерации. По данным Министерства обороны РФ, было уничтожено в общей сложности 13 украинских дронов.

Наибольшее количество беспилотников – девять – было сбито над Ростовской областью. Еще по одному дрону были перехвачены в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Воронежской областей. Тринадцатый беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря вблизи западного побережья Крымского полуострова.

Благодаря эффективной работе систем ПВО, все беспилотные летательные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены.