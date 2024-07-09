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Средства ПВО за ночь сбили 38 БПЛА на юге и в центральной части России
В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на пять регионов страны. По данным Министерства обороны РФ, было нейтрализовано в общей сложности 38 украинских дронов.
Наибольшее количество беспилотников – 21 – было перехвачено над Ростовской областью. Также ПВО сработали в Белгородской (3 БПЛА), Курской (7 БПЛА), Воронежской (2 БПЛА) и Астраханской (5 БПЛА) областях.
Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными расчетами противовоздушной обороны.
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