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СВО 9 июля 2024 07:41

Средства ПВО за ночь сбили 38 БПЛА на юге и в центральной части России

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В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на пять регионов страны. По данным Министерства обороны РФ, было нейтрализовано в общей сложности 38 украинских дронов.

Наибольшее количество беспилотников – 21 – было перехвачено над Ростовской областью. Также ПВО сработали в Белгородской (3 БПЛА), Курской (7 БПЛА), Воронежской (2 БПЛА) и Астраханской (5 БПЛА) областях.

Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными расчетами противовоздушной обороны.

#спецоперация на Украине
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