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Руc Тат
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Происшествия 30 сентября 2023 08:12

Средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 9 снарядов ВСУ

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Сегодня ночью около 3.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу», – указал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оперативные службы уточняют последствия на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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#спецоперация на Украине
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