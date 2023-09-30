Средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 9 снарядов ВСУ

Сегодня ночью около 3.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу», – указал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оперативные службы уточняют последствия на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.