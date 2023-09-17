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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
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Средства ПВО уничтожили очередной БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
«Около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», – указано в сообщении.
В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.
На месте работают сотрудники оперативных служб.
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