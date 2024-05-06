news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 6 мая 2024 10:21

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Скопировать ссылку

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2