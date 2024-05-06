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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
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Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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