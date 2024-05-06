Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.